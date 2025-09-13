مؤسسة محمد بن فهد تختتم دورة الحاسب الآلي وإدخال البيانات لفتيات "متلازمة داون"

وهدفت الدورة إلى تزويدهن بالمهارات الأساسية وتطوير استخدام الأجهزة الذكية، حيث بدأت بالتعريف بالطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسب وخيارات الإيقاف، إلى جانب المفاهيم الأساسية والملحقات المتعلقة به، وضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسية، والتعرف على برامج "الأوفيس" وطرق استخدامها، إضافة إلى التدريب على الكتابة الصحيحة عبر لوحة المفاتيح وإدخال البيانات، وكتابة النصوص باستخدام برنامج "الوورد" وتطبيق ذلك عمليًا.