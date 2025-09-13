مؤسسة محمد بن فهد تختتم دورة الحاسب الآلي وإدخال البيانات لفتيات "متلازمة داون"

نظم مركز بركة لمتلازمة داون بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، دورة تدريبية في الحاسب الآلي وإدخال البيانات للمستفيدات، استمرت شهرًا كاملًا، وذلك في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية، واستفادت منها عشر فتيات.
وهدفت الدورة إلى تزويدهن بالمهارات الأساسية وتطوير استخدام الأجهزة الذكية، حيث بدأت بالتعريف بالطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسب وخيارات الإيقاف، إلى جانب المفاهيم الأساسية والملحقات المتعلقة به، وضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسية، والتعرف على برامج "الأوفيس" وطرق استخدامها، إضافة إلى التدريب على الكتابة الصحيحة عبر لوحة المفاتيح وإدخال البيانات، وكتابة النصوص باستخدام برنامج "الوورد" وتطبيق ذلك عمليًا.
وأوضح مدير إدارة البرامج بالمؤسسة، صالح الشمراني، أن المؤسسة سخّرت جميع إمكاناتها بشكل فاعل للقيام بدورها الإنساني، من خلال تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية لذوي متلازمة داون، بهدف مساعدتهم على تجاوز إعاقتهم والاندماج في المجتمع كأفراد منتجين.
وأضاف أن هذه الجهود تتم وفق أساليب علمية متقدمة وعلى أيدي مدربات متخصصات يتقنّ التعامل مع هذه الفئة، سعيًا من المؤسسة إلى توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم.