"البيئة": إغلاق بوابات سد وادي ضمد للحفاظ على كميات مياه السيول

وأشار إلى أنه يعتبر مصدرًا مائيًّا مهمًّا لتغذية محطة التنقية المنشأة عليه، التي يبلغ إنتاجها ما يقارب من ٢٠٠٠٠ م٣/يوم، كما يقوم بتغذية حقل الآبار أسفل السد؛ لضمان الاستدامة المائية بها؛ مما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين وإيصال المياه لهم بشكل آمن وسليم، وهو ما تهدف إليه الوزارة.