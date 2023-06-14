"البيئة": إغلاق بوابات سد وادي ضمد للحفاظ على كميات مياه السيول

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف: إنه نظرًا لأهمية تعظيم الاستفادة من سد وادي ضمد؛ فقد أقفل فرع الوزارة بالمنطقة بوابات السد الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤م، بعد التنسيق مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة؛ وذلك للحفاظ على كميات المياه الواردة نتيجة جريان السيول بوادي ضمد.
وأوضح أنه يعد أحد السدود الاستراتيجية بالمملكة، وأحد أكبر سدود الشرب بالمنطقة؛ حيث تم إنشاؤه في عام ١٤٣١هـ بطول يبلغ ٦١٠ أمتار، وبارتفاع ٤٢ مترًا من مستوى سطح الوادي، وبسعة تخزينية تبلغ ٥٥,٥٠٠,٠٠٠ متر مكعب.
وأشار إلى أنه يعتبر مصدرًا مائيًّا مهمًّا لتغذية محطة التنقية المنشأة عليه، التي يبلغ إنتاجها ما يقارب من ٢٠٠٠٠ م٣/يوم، كما يقوم بتغذية حقل الآبار أسفل السد؛ لضمان الاستدامة المائية بها؛ مما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين وإيصال المياه لهم بشكل آمن وسليم، وهو ما تهدف إليه الوزارة.