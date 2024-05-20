"الشمراني" بطل اكتشاف الثغرات الأمنية يحقق ميدالية ستيف فوبر العالمية

وذكر الدكتور خالد الشمراني لـ"سبق" أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما أهدى "الشمراني" هذا الإنجاز للقيادة الحكيمة، ولمعالي مدير معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، ولجميع أبناء الوطن المعطاء.