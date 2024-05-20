"الشمراني" بطل اكتشاف الثغرات الأمنية يحقق ميدالية ستيف فوبر العالمية

حصل الدكتور خالد الشمراني، عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة، على ميدالية ستيف فوبر العالمية لأفضل رسالة دكتوراه مؤثرة لعام 2024 في مجال الأمن السيبراني من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وتعد هذه الميدالية من الجوائز المرموقة التي يحصل عليها فقط نخبة من طلبة الدكتوراه في هذا المجال.
وذكر الدكتور خالد الشمراني لـ"سبق" أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما أهدى "الشمراني" هذا الإنجاز للقيادة الحكيمة، ولمعالي مدير معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، ولجميع أبناء الوطن المعطاء.
الجدير بالذكر أن الدكتور "الشمراني" يعتبر من الكفاءات المتميزة عالميًّا في مجال الأمن السيبراني؛ إذ حصد 18 ميدالية عالمية خلال مشاركاته في مسابقات الأمن السيبراني في الفترة ما بين 2021 و2024.