48 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل حفر الباطن 48 درجة فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجل كل من القنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85 %.