48 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل حفر الباطن 48 درجة فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجل كل من القنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85 %.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 48 درجة، تليها الأحساء والدمام 47 درجة، ثم المدينة المنوّرة والرياض وبريدة والخرج 46 مئوية، بعدها سكاكا وينبع والمجمعة بـ 45 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية ثم الباحة 20 درجة والقريات 22 درجة.
وسجل كل من القنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 % و85 %.