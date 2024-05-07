"الملوّثات المسرطنة بزيت النخيل".. "الغذاء والدواء": نتابع كل ما يختص بسلامة الأغذية ومأمونيتها

وكان أحد متابعي حساب الهيئة على موقع "إكس"، قد كتب للهيئة قائلاً: كما هو موثق في رأي الهيئة الايطالية العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 مايو 2016، فإن زيت النخيل يحمل بعض الملوّثات المسبّبة للسرطان في مسحوق الحليب (وفي أي طعام يستخدم) هل يوجد حليب بودرة أو جبنة أو قشطة دون زيت نخيل؟ وكيف نثق؟ السوق مليان".