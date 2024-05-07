"الملوّثات المسرطنة بزيت النخيل".. "الغذاء والدواء": نتابع كل ما يختص بسلامة الأغذية ومأمونيتها

تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع الأنباء المتداولة حول الملوّثات المسرطنة في زيت النخيل.
وأوضحت الهيئة رداً على ما يُثار حول الملوّثات المسرطنة في زيت النخيل المستخدم في مسحوق الحليب (وفي أي أطعمة أخرى) قد تكون موجودة في السوق المحلي، أنها تتابع كل ما يختص بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للتأكّد من سلامتها.
وكان أحد متابعي حساب الهيئة على موقع "إكس"، قد كتب للهيئة قائلاً: كما هو موثق في رأي الهيئة الايطالية العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 مايو 2016، فإن زيت النخيل يحمل بعض الملوّثات المسبّبة للسرطان في مسحوق الحليب (وفي أي طعام يستخدم) هل يوجد حليب بودرة أو جبنة أو قشطة دون زيت نخيل؟ وكيف نثق؟ السوق مليان".
وتفاعل حساب الهيئة، اليوم، مع التغريدة قائلاً: تتابع الهيئة كل ما يختص بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للتأكّد من سلامتها، للمزيد الاطلاع على الرابط: http://sfda.gov.sa/ar/warnings/2054#pid=1