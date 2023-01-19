مكة.. توقيع اتفاقية تعاون لدعم 6 جمعيات خيرية لتأهيل السجناء

وأضاف "العريني"، على هامش توقيع الاتفاق، أن مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية تولي دعمًا لأنشطة الجمعيات لدورها في خدمة المجتمع بإعادة تأهيل السجناء مرة أخرى، وإزالة الصورة السلبية لديهم نحو المجتمع، إلى جانب الوقوف على احتياجاتهم وإعادة تأهيلهم.