"إرادة الطائف" يعلن جاهزيته لاستقبال الاستشارات الخاصة بالتعاطي والإدمان

أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع عن جاهزيته واستعداده لاستقبال جميع الاستشارات والاستفسارات الخاصة بالتعاطي وإدمان المواد المخدرة، يأتي ذلك لدعم الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في الحملة التي أطلقت لمحاربة المخدرات.
وأوضحت إدارة المجمع أنها قد خصصت الرقم (012746655 تحويله: 4444) لاستقبال الاستشارات على مدار الساعة ورقم الواتس أب (0127491880) لاستقبال الاستفسارات خلال أوقات الدوام الرسمي.
كما دعت مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على المبادرة وسرعة طلب العلاج لتجنب الإصابة بالآثار السيئة والسلبية لهذه الآفة التي تؤثر على حياة الفرد والمجتمع.
وذكرت إدارة المجمع أن علاج الإدمان يتم بسرية تامة والمحافظة على خصوصية النزيل وأن فتح الملف بالمجمع ليس له أي تأثير على مستقبل المتعافي الوظيفي والاجتماعية، ولا تسجل ضمن السوابق الجنائية.