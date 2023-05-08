"إرادة الطائف" يعلن جاهزيته لاستقبال الاستشارات الخاصة بالتعاطي والإدمان

وذكرت إدارة المجمع أن علاج الإدمان يتم بسرية تامة والمحافظة على خصوصية النزيل وأن فتح الملف بالمجمع ليس له أي تأثير على مستقبل المتعافي الوظيفي والاجتماعية، ولا تسجل ضمن السوابق الجنائية.