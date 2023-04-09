محليات

بأمر الملك.. تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ
سبق
سبق

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 362
التاريخ : 18 / 9 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
بعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ الدرعية
الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org