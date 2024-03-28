للسماح بالتكاثر.. حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على البحر الأحمر

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة؛ من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.