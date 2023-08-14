محليات

ضبط 39 مُخالفاً لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة بعسير

الأمن البيئي يحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على الحياة الفطرية
ضبط 39 مُخالفاً لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (39) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (37) مواطنًا، ومقيمَيْن من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
السودة
منطقة عسير

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