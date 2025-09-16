الأمن البيئي يضبط مخالفات صيد ورعي .. ويؤكد: الغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لكل حالة

ضبطت دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، حيث عُثر بحوزته على بندقية هوائية و(3) ذخائر هوائية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وشددت القوات الخاصة على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ (5,000) ريال، فيما تصل عقوبة الصيد دون ترخيص إلى (10,000) ريال.
وفي السياق ذاته، تمكنت القوات من ضبط مواطن آخر مخالفًا لنظام البيئة، إثر ارتكابه مخالفة رعي (15) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل في أماكن محظورة تبلغ (500) ريال لكل متن.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.