الأمن البيئي يضبط مخالفات صيد ورعي .. ويؤكد: الغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لكل حالة

وفي السياق ذاته، تمكنت القوات من ضبط مواطن آخر مخالفًا لنظام البيئة، إثر ارتكابه مخالفة رعي (15) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل في أماكن محظورة تبلغ (500) ريال لكل متن.