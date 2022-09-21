بالأسماء.. مجمع الملك للغة العربية يعلن الفائزين بجائزته في دورتها الأولى

وهنأ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الفائزين بالجائزة، والمترشحين لنيلها؛ نظير ما قدّموه من إسهامات جادة ومقدرة لخدمة العربية، وتعزيز الهوية اللغوية، مشيداً بالأرقام والإحصائيات التي وصل إليها التسجيل والمشاركة في الجائزة من المؤسسات والأفراد في الفروع الأربعة، ما يترجم الاهتمام باللغة العربية، ويؤكد مكانتها لدى المختصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة في خدمة اللغة العربية على الصعيدين المحلي والعالمي أفراداً ومؤسسات.