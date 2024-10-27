محمية الإمام تركي توقع مذكرة تفاهم مع "الموارد البشرية" لتقديم برامج دعم تنموية

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون في مجالات ذات المصلحة العامة للمساهمة المشتركة في أي مجال يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بما يتوافق مع تطلعات الطرفين ويعزز من دور هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في دعم جهود التنمية المحلية وتمكين الأفراد والمجتمع، بما يُسهم في تحقيق أهداف الهيئة التنموية والبيئية التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق تأثير إيجابي من خلال دعم المجتمع المحلي وتمكينه، حيث سيتم التعاون على تطوير برامج تنموية تعزز من دور الفرد في التنمية المستدامة، كما سيتم التركيز على التوعية المجتمعية، وإنشاء الجمعيات واللجان التي تُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على تمكين المجتمع المحلي من المساهمة في تطوير المشروعات الاقتصادية وتنمية الوعي البيئي وتطوير المحمية كوجهة فريدة للسياحة البيئية مع ما تحظى به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من طبيعة خلابة وبيئة نقية وتنوع أحيائي فريد وتراث عريق يشمل معالم أثرية وتاريخية مثل قصر الملك عبد العزيز في لينة وقصر قبة وسوق لينة التاريخي وطريق الحج القديم المعروف بدرب زبيدة، ومعالم بيئية مثل جبل العليم والنفود الكبير.