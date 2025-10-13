جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026

كما يجسد هذا الإنجاز تقدم الجامعة في مؤشرات الأداء التي يستند إليها التصنيف، والمتمثلة في كفاءة البيئة التعليمية، وقوة الإنتاج البحثي وجودته، والانفتاح الدولي ونقل المعرفة، بما يعزز مكانة الجامعة ضمن منظومة الجامعات السعودية الساعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم نوعي وتأثير عالمي.