تعزيز التجارة ومجال النقل البري والبحري.. السعودية والعراق تستثمران موقَيْعهما الجغرافيَّيْن

وتتجلى أهمية هذا المنفذ للبلدين في أنه يعزز التجارة بين البلدين، كما يمكن للمعتمرين القدوم إلى السعودية برًّا عبر المنفذ، كما يساعد في مرور الشاحنات من كلا البلدين، ولاسيما الخاصة بتجارة "العبور" (الترانزيت)، وهو ما سيسهم بتوفير الآلاف من فرص العمل.