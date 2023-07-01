خلية نحل لرعايتهم.. "السديس": جاهزية عالمية في استقبال الحجاج بالمسجد النبوي

وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع قيادات الوكالة لمراجعة تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج، بالتنسيق مع المنظومة الأمنية؛ لضمان انسيابية تدفق الحشود وضمان انسيابية تحركات الحشود التي قد تبلغ ما يناهز المليونين خلال الفترة القادمة بحسب تقديرات غير رسمية؛ نظرًا لما سيشهده المسجد النبوي من تدفق هائل وكبير، فيما حشدت وكالة المسجد النبوي كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية؛ استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون إلى المدينة المنورة بأعداد كبيرة بعد أداء مناسك الحج؛ لتقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى في ظلّ تزايد الأعداد المليونية، وتهيئة الخدمات في المسجد النبوي وسطحه وساحاته للحشود المليونية المتوقعة.