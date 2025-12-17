بنك التنمية الاجتماعية يستكمل استعداداته لتدشين ملتقى  «DeveGo 2025» الأكبر على مستوى ريادة الأعمال في المنطقة

ويأتي «DeveGo 2025» كمنصة وطنية واسعة تستعرض أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، من خلال جلسات حوارية وورش عمل ومبادرات، تضم نخبة من روّاد الأعمال المحليين والدوليين، والمستثمرين، والخبراء، والقيادات الحكومية، وأبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال، من بينهم معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، والمستقبلي إيان خان، وجوناثان غريتشن، الرئيس التنفيذي لمعهد «فاوندر إنستيتيوت»، وغيرهم من الخبراء وصناع الرأي ورواد الأعمال بما يُعزز الطابع الدولي للملتقى ويُثري برنامجه ومبادراته بمعارف وتجارب رائدة من مختلف الأسواق.