تركي آل الشيخ يحقق المركز الأول عالميًا في قائمة الشخصيات الأكثر نفوذاً لعام 2024

كما أسهم المستشار في دعم هذا القطاع من خلال نشر العديد من الإعلانات الإبداعية التي حققت مشاهدات مليونية على مستوى العالم، مما أعاد تعريف هذه الرياضة في أوساط المهتمين بها حول العالم، إلى جانب استقطاب فئات جديدة من الجماهير، ودعم استخدام أحدث التقنيات الإنتاجية في هذا المجال، بالإضافة إلى نقل تلك البطولات عالمياً عبر العديد من الشراكات مع أكبر القنوات التلفزيونية المختصة، وعرضها في أكثر من 100 دولة حول العالم.