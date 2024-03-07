20 متسابقاً يبحثون عن اعتلاء منصة التتويج بحلبة كورنيش جدة.. السبت المقبل

وفي التفاصيل، يشارك في السباق الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بُل، والذي يستحوذ على لقب بطولة العالم منذ عام 2021م، وسيطر على بطولة العام الماضي بواقع 19 فوزاً، إلى جانب انتصاره في عشرة سباقات متتالية، متفوقاً بها على زميله في الفريق سيرجيو بيريز، سيضاعف حجم طموحاته في هذا الموسم، والعمل بصورةٍ كبرى على تسجيل البطولة الرابعة على التوالي، إلا أن الطبيعي أن الفرق الأخرى ستزيد الدوافع لإيقاف قاطرة فيرستابين، خاصةً في ظل وجود زميله المكسيكي بيريز، والذي حقق الفوز في جائزة السعودية الكبرى عام 2023، إلى جانب انتصاره أيضاً في جائزة باكو في أذربيجان.