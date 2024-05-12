بين حادثة التسمم وخطوات الرقابة الفاعلة.. البلديات صمام أمان لضمان سلامة الغذاء

تعمل الأمانات والمحافظات في مختلف المناطق والمحافظات كصمام أمان -بعد توفيق الله تعالى- ضد ما قد يضر بصحة المواطن والمقيم من خلال رقابة يومية على المنتجات الغذائية.
وفي حادثة التسمم التي وقعت قبل أسابيع في مدينة الرياض اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات سريعة تتمثل في مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة؛ بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك، وتعمل باستمرار على متابعة عمليات سحب المنتج الذي تسبب في حادثة التسمم وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك بهدف تعزيز سلامة المنتجات المقدمة في المطاعم وضمان سلامة الصحة العامة للمواطنين.
يُذكر أن الوزارة لها جهود توعوية استباقية في ما يقع في نطاق اختصاصها من مهام وواجبات؛ حرصاً على الصحة العامة وصحة البيئة وسلامة الغذاء في المنشآت الغذائية؛ ومنها أصدار (84) دليلاً وكتيباً ونشرة ومقطعاً تمثيلياً وبرامج إرشادية لنشر الوعي الصحي لدى المستهلكين والعاملين في المنشآت الغذائية ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز السلامة الغذائية.
وأصدرت (11) كتيباً توعوياً تتضمن تعبئة وتغليف المواد الغذائية المعاملة بالحرارة العالية والتجميد، وتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، وتشعيع الأغذية، وتحسين جودة القلي، واستلام ونقل المواد الغذائية والتداول الآمن لها، والغذاء المأمون، وصحة وسلامة الأغذية في المطاعم من المصدر إلى الخدمة، والتخزين والعرض المأمون للأغذية، والعمليات التي تؤثر على سلامة وجودة الغذاء، وتوعية وحماية المستهلك، صلاحية الأغذية للاستهلاك.
كما تقوم بتوعية وتثقيف المستهلكين (بالغين - أطفال - ربات البيوت) بالنظافة والتطهير لمنع تلوث الغذاء، والنظافة الشخصية للعاملين في المنشآت الغذائية، وتثقيف الملاك أو المنتجين ، وتشمل التخطيط لإنتاج غذاء آمن، ومفهوم إدارة سلامة الغذاء.