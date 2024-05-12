بين حادثة التسمم وخطوات الرقابة الفاعلة.. البلديات صمام أمان لضمان سلامة الغذاء

وأصدرت (11) كتيباً توعوياً تتضمن تعبئة وتغليف المواد الغذائية المعاملة بالحرارة العالية والتجميد، وتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، وتشعيع الأغذية، وتحسين جودة القلي، واستلام ونقل المواد الغذائية والتداول الآمن لها، والغذاء المأمون، وصحة وسلامة الأغذية في المطاعم من المصدر إلى الخدمة، والتخزين والعرض المأمون للأغذية، والعمليات التي تؤثر على سلامة وجودة الغذاء، وتوعية وحماية المستهلك، صلاحية الأغذية للاستهلاك.