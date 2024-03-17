"لانضباطك.. أثر".. "تعليم الرياض" تطلق حملة لتعزيز قيم الانضباط المدرسي

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض حملةً توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار "لانضباطك.. أثر".
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
ولفت "الثميري" الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمرّ طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.
وشدّد "الثميري" على أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.