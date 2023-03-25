د. الحيدر: ننصح "مرضى السكري" بتقليل شرب القهوة والشاي في رمضان

نصح استشاري تقويم الأسنان والوجه والفكين "د. محمد بن سعد الحيدر"، مرضى السكري في رمضان، بغسل الفم مرتين في اليوم بغسول الفم المناسب؛ للوقاية من أمراض اللثة، إضافة إلى ضرورة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون الغني بالفلورايد بعد الإفطار وبعد السحور؛ لمنع التسوس، والحفاظ على مينا الأسنان، وأثناء نهار رمضان بغسول للفم مع تجنب ابتلاعه، مع استخدم أعواد السواك لتنظيف الأسنان؛ لأنها تساعد على التحكم في تكوين طبقة البلاك، إضافة إلى أنها تمنح الشعور بالانتعاش طوال اليوم.