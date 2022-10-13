أمانة جدة تعلن موعد المرحلة الثانية لإلزامية تسوير الأراضي الفضاء على المحاور

وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتتضمن المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك؛ بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.