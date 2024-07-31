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تبدأ بالتحقق من صحة البيانات.. 4 خطوات لتقييم حالة المستحقين للضمان الاجتماعي
بالإضافة إلى زيارة المسكن ومطابقة البيانات المُدخلة إلكترونيًّا ودراسة الحالة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تقييم حالة المستحقين للضمان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الخطوات تبدأ بالتحقق من صحة بيانات المتقدم؛ سواء كان فردًا مستقلًّا أو أسرة، وزيارة المسكن، ومطابقة البيانات المدخلة إلكترونيًّا، ثم في الخطوة الثالثة دراسة وتقييم حالة المتقدم للضمان.
وأكملت أن الخطوة الرابعة والأخيرة هي إشعار المتقدم بالطلب بنتيجة التقييم.