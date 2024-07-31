تبدأ بالتحقق من صحة البيانات.. 4 خطوات لتقييم حالة المستحقين للضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أن الخطوات تبدأ بالتحقق من صحة بيانات المتقدم؛ سواء كان فردًا مستقلًّا أو أسرة، وزيارة المسكن، ومطابقة البيانات المدخلة إلكترونيًّا، ثم في الخطوة الثالثة دراسة وتقييم حالة المتقدم للضمان.