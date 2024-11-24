فرق "أمانة الرياض" تحقّق منجزًا في مشروع رفع المنشأ العلوي لجسر مخرج "14" على طريق الخرج الجديد

وتأتي الزيارة في إطار نقل المعرفة أحد برامج تطوير الأعمال الذي تتبنّاه الأمانة؛ للاستفادة من الكوادر البشرية، والتراكم المعرفي، والمهني، والتشغيلي، وتبادل الخبرات في أعمال الأمانة ومشروعاتها التي تنفذها وفق استراتيجية تقوم على أفضل المعايير العالمية والإقليمية، عبر استخدام أحدث التقنيات المبتكرة؛ لضمان تنفيذ الأعمال بجودة عالية، تعظيم أثر المشروعات في الرياض على القطاع المؤسسي في الأمانة.