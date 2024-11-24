فرق "أمانة الرياض" تحقّق منجزًا في مشروع رفع المنشأ العلوي لجسر مخرج "14" على طريق الخرج الجديد

زار فريقٌ من أمانة منطقة الرياض مشروعَ استبدال المساند العلوية لجسر تقاطع طريق الخرج رقم "14"؛ وذلك لإصلاح العناصر الإنشائية للجسر؛ لضمان السلامة العامة، واستدامة البنية التحتية، والتأكد من سلامة الإجراءات وانسيابية حركة المرور، والاطلاع على مستجدات الأعمال وطريقة التعامل معها.
واطّلع الفريق خلال الزيارة على إعادة تأهيل غرف المضخات الخاصة بالأنفاق، والتأكد من تصريفها للمياه بالكفاءة المطلوبة.
وتأتي الزيارة في إطار نقل المعرفة أحد برامج تطوير الأعمال الذي تتبنّاه الأمانة؛ للاستفادة من الكوادر البشرية، والتراكم المعرفي، والمهني، والتشغيلي، وتبادل الخبرات في أعمال الأمانة ومشروعاتها التي تنفذها وفق استراتيجية تقوم على أفضل المعايير العالمية والإقليمية، عبر استخدام أحدث التقنيات المبتكرة؛ لضمان تنفيذ الأعمال بجودة عالية، تعظيم أثر المشروعات في الرياض على القطاع المؤسسي في الأمانة.
كما تأتي الزيارة تحقيقًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تبنّي أفضل الممارسات في الأعمال الحضرية والبيئية، ورفع جودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة للسكان والزوار، وتحسين جودة المشروعات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين تجربة التنقل الآمن في المدينة، بما يجعل الرياض عامرة مزدهرة مستدامة.