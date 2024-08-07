رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يمتدح مخرجات مؤتمر الأوقاف

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الشيخ محمد عيسى أن المخرجات جاءت نتاج النجاح الكبير في تنظيم المؤتمر واختيار الموضوعات شاملة ووافية وهي جسر مضيء لكل العاملين في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف.