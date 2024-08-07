رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يمتدح مخرجات مؤتمر الأوقاف

أشاد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الشيخ محمد عيسى في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مكة المكرمة، بمخرجات المؤتمر وما تضمنه البيان الختامي من توصيات بوصفها تلامس اهتمام أبناء الأمة الإسلامية وداعمة لأعمال وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.
من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الشيخ محمد عيسى أن المخرجات جاءت نتاج النجاح الكبير في تنظيم المؤتمر واختيار الموضوعات شاملة ووافية وهي جسر مضيء لكل العاملين في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشار: ونحن في جمهورية تشاد نسعد بمشاركتنا في هذا المؤتمر ومد جسور التعاون والتفاهم والتنسيق مع أصحاب المعالي الوزراء بدول العالم الإسلامي للاستفادة من خبراتهم في دعم العمل الدعوي والتربوي والوقفي في تشاد.