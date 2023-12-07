مثمنًا دعم القيادة.. "الجلاجل": تغطية الخدمات الصحية اتسعت إلى 94% متجاوزة المستهدف 88%

وبيّن أن رقعة تغطية الخدمات الصحية في المملكة اتسعت إلى قرابة 94% متجاوزة المستهدف 88% في عام 2023، حيث تم تدشين العديد من المشاريع الصحية، على رأسها مستشفى جازان التخصصي إضافة لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، والذي يضم أكبر عدد أسرة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة إقليميًا، ليصل إجمالي الأسرة في المشاريع التي تم افتتاحها خلال عام واحد لأكثر من 1,200 سرير، إضافة إلى افتتاح مراكز نموذجية للرعاية الصحية في العديد من المناطق، لتسهم المشاريع الجديدة في تخفيض الإحالات لخارج المناطق بنسبة 66% منذ عام 2016 حتى 2023، كما أشار إلى أن الإسعاف الجوي أنقذ حياة 2000 شخص منذ إطلاقه, وعلى صعيد الرعاية التخصصية، تضاعف عدد مراكز الأورام من 9 في عام 2016م إلى 18 مركزاً لتعمل منظومة خدمات الأورام الأساسية في جميع مناطق المملكة.