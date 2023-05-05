انطلاق مشروع اللقاءات الريادية في "تربة حائل".. من 7 إلى 9 مايو

وتسعى الهيئة، خلال هذه اللقاءات، إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة؛ لجعلها من أهم الروافد الاقتصادية في تلك المناطق، وتمكين أصحاب المهن والحرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى خلق التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات؛ لتحقيق ديمومة المشاريع.