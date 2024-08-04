السعودية تُحقق الاكتفاء الذاتي من التين بنسبة 111%.. وهذه المنطقة تتصدر الإنتاج

وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية؛ أن منطقة جازان تتصدر بإنتاج سنوي يبلغ (9.906) طنًّا، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ (8.010) أطنان، ثم منطقة عسير بـ(3.970) طنًّا، ومنطقة مكة المكرمة تنتج (1.635) طنًّا، بينما يبلغ إنتاج حائل (1.033) طنًّا، وإنتاج الجوف (874) طنًّا، وإنتاج الباحة (790) طنًّا، والقصيم (737) طنًّا، ونجران (645) طنًّا، وتبوك (348) طنًّا، والمدينة المنورة (245) طنًّا، والحدود الشمالية (36) طنًّا.