استغرقت 4 ساعات.. عملية بالطائف تنقذ يد شاب من البتر بسبب منشار كهربائي

وفي التفاصيل، كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من إصابة بليغة على مستوى منتصف الكف الأيسر إثر تعرُّضه لإصابة بآلة حادة "منشار كهربائي" أدّت إلى بتر شبه كامل وقطع كامل في أوتار الإبهام والوتر السطحي لإصبع السبابة والأوتار السطحية والعميقة لإصبعَي الخنصر والبنصر (مجموع 7 أوتار)، كما أدى إلى قطع جميع الأعصاب الحسية للأصابع وإصابة الشريان القوسي في راحة الكف.