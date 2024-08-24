استغرقت 4 ساعات.. عملية بالطائف تنقذ يد شاب من البتر بسبب منشار كهربائي

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ عضو تجمُّع الطائف الصحي، في إنقاذ يد شاب بالعقد الرابع من عمره، بعد إصابته بمنشار كهربائي في منتصف الكف الأيسر.
وفي التفاصيل، كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من إصابة بليغة على مستوى منتصف الكف الأيسر إثر تعرُّضه لإصابة بآلة حادة "منشار كهربائي" أدّت إلى بتر شبه كامل وقطع كامل في أوتار الإبهام والوتر السطحي لإصبع السبابة والأوتار السطحية والعميقة لإصبعَي الخنصر والبنصر (مجموع 7 أوتار)، كما أدى إلى قطع جميع الأعصاب الحسية للأصابع وإصابة الشريان القوسي في راحة الكف.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة وظهور نتائجها، قرّر الفريق الطبي إجراء عملية استغرقت 4 ساعات بوساطة الميكروسكوب الجراحي؛ تمّ فيها إصلاح جميع الأنسجة المتضرّرة، وتكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.