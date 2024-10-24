بمبلغ تجاوز الـ 184 مليونًا.. "إتقان العقارية" تنجح في بيع مجمع الوسط التجاري الثاني

أعلنت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة، نجاح بيع "مجمع الوسط التجاري الثاني" قبل بدء وانطلاق المزاد ضمن الجهود التسويقية الرائدة للشركة ونتيجة لكسب ثقة المستثمرين، حيث نجحت إتقان في تنفيذ عملية البيع المباشر للمجمع وبمبلغ بلغ 184 مليون ريال شامل السعي والضريبة والذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة بقلب العاصمة الرياض، ضمن المنتجات العقارية المميزة التي طرحتها الشركة هذا العام.
وفي التفاصيل: يأتي نجاح إتقان في بيع المجمع عبر البيع المباشر دون الحاجة إلى المزاد الإلكتروني لتميز المنتج والذي يقع في قلب المنطقة الصناعية الأولى بمدينة الرياض التي تزخر بالمواقع الحيوية للاستثمار العقاري، نتيجة لوقوع هذا المنتج الفريد على تقاطع استراتيجي بين طريق الخرج وشارع العنوز "الحلة" جنوب دوار الخرج؛ مما يجعله في موقع حيوي يخدم العديد من الأنشطة التجارية والخدمية. ويمتد المجمع على مساحة إجمالية قدرها 56.851م² بمسطحات بناء تبلغ 43,390م²، ومساحات تأجيري تصل إلى 37.990م²؛ مما يوفر بيئة متنوعة ومتكاملة.
من ناحية أخرى أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة شركة إتقان الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن نجاح مزاد مجمع الوسط التجاري الثاني يأتي امتدادًا للنجاحات التي قدمتها الشركة عبر مسيرتها والتي كسبت ثقة المستثمرين والمطورين، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات أتت بفضل الله ثم تعاون كوادر الشركة مع ثقة المستثمرين بنوعية العقارات التي تطرحها إتقان، حيث تستعد الشركة لطرح عقار استثنائي في العيينة على مساحة أكثر من خمسة ملايين متر مربع، والتي لاقت إقبالاً من كبار المستثمرين في السوق العقاري.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في مزادات الشركة القادمة التواصل والاستفسار عن المنتجات العقارية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، سائلاً الله التوفيق للجميع.