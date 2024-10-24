بمبلغ تجاوز الـ 184 مليونًا.. "إتقان العقارية" تنجح في بيع مجمع الوسط التجاري الثاني

من ناحية أخرى أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة شركة إتقان الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن نجاح مزاد مجمع الوسط التجاري الثاني يأتي امتدادًا للنجاحات التي قدمتها الشركة عبر مسيرتها والتي كسبت ثقة المستثمرين والمطورين، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات أتت بفضل الله ثم تعاون كوادر الشركة مع ثقة المستثمرين بنوعية العقارات التي تطرحها إتقان، حيث تستعد الشركة لطرح عقار استثنائي في العيينة على مساحة أكثر من خمسة ملايين متر مربع، والتي لاقت إقبالاً من كبار المستثمرين في السوق العقاري.