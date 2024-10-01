عن طقس الثلاثاء.. "الحصيني": هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني؛ أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ تتراوح بين خفيفة وغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، إضافة إلى بعض المناطق في الإمارات، عُمان، واليمن، وفقاً لما ذكره عبر حسابه في "إكس" استناداً إلى خرائط الطقس من "ويندي".