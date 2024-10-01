عن طقس الثلاثاء.. "الحصيني": هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني؛ أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ تتراوح بين خفيفة وغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، إضافة إلى بعض المناطق في الإمارات، عُمان، واليمن، وفقاً لما ذكره عبر حسابه في "إكس" استناداً إلى خرائط الطقس من "ويندي".
وأضاف "الحصيني"؛ أن الرياح ستكون هباتها متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من المناطق: الوسطى، الغربية، الشرقية، والشمالية من المملكة، إضافة إلى الكويت.
وتابع "الحصيني"؛ قائلاً: "قد تتفاوت قوة الرياح والأمطار وفقاً للتغيرات المناخية، ويبقى ذلك كله -بمشيئة الله- عزَّ وجلَّ"، داعياً إلى متابعة التحديثات الجوية بشكلٍ دوري.