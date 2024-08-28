ماليزيا تؤكد دعمها للإجراءات السعودية الصارمة بشأن تأشيرات الحج

أعلنت الحكومة الماليزية دعمها للإجراءات الصارمة والعقوبات التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المخالفين للوائح المتعلقة بتأشيرات الحج.
وصرح وزير الشؤون الدينية في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتوك محمد نعيم مختار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج في بيئة آمنة وسليمة.
وأكد الوزير الماليزي التزام بلاده بتوعية الحجاج المحتملين بضرورة الالتزام باللوائح التي وضعتها الحكومة السعودية.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الرسمية إلى ماليزيا التي تمتد من 26 إلى 28 أغسطس الجاري، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة تعاون الحكومة السعودية مع الحكومة الماليزية لمكافحة الأساليب غير القانونية للترويج للحج، مشددًا على أهمية استخدام المنصات الرسمية الماليزية والسعودية لتخطيط مناسك الحج والعمرة لضمان تجربة آمنة للحجاج.
وأشار إلى تأسيس فريق عمل مشترك بين البلدين يهدف إلى دراسة إمكانية توسيع مبادرة طريق مكة لتشمل الحجاج الماليزيين، واستكشاف تطبيقات محتملة لنموذج أعمال "صندوق الحج" لإدارة الحج في دول أخرى.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تجربة الحج والعمرة وتوفير بيئة آمنة للحجاج من جميع أنحاء العالم.