ماليزيا تؤكد دعمها للإجراءات السعودية الصارمة بشأن تأشيرات الحج

وصرح وزير الشؤون الدينية في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتوك محمد نعيم مختار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج في بيئة آمنة وسليمة.