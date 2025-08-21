أمراء المناطق ونوابهم يشيدون بتبرع ولي العهد وإطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شهدت مناطق المملكة تفاعلاً واسعًا من أمراء المناطق ونوابهم عقب إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، وتبرعه الكريم فيها.
وأكد الأمراء أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة على صحة المواطنين والمقيمين، وترسخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي، فضلًا عن دورها في دعم بنوك الدم وتوفير إمدادات آمنة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.
رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
وأكد أن تبرع ولي العهد بالدم يعكس اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، ويسهم في رفع الوعي بأهمية التبرع الطوعي، داعيًا سكان المنطقة للمشاركة في الحملة. وختم بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها.
رفع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وعرفانه لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
وأوضح أن تبرع سموه يؤكد أن القيادة سباقة للأعمال الخيرية، ويجسد حرصها على صحة المجتمع. وأكد أن الحملة تعزز قيم التكافل وتزيد الوعي بالتبرع الطوعي، سائلاً الله أن يحفظ القيادة ويُديم الأمن والاستقرار.
عبّر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن امتنانه لولي العهد بمناسبة تبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
وأكد أن المبادرة تسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع الطوعي، وتعزز قدرات بنوك الدم لتوفير إمدادات آمنة للمستشفيات. ودعا الأهالي للمشاركة الفاعلة في الحملة، مشيرًا إلى أن كل تبرع ينقذ حياة إنسان.
رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل نائب أمير منطقة تبوك شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم وتبرعه الكريم.
وأكد أن المبادرة تعكس حرص القيادة على صحة المواطنين والمقيمين، وتسهم في دعم مخزون بنوك الدم وضمان توفر إمدادات آمنة، داعيًا الله أن يحفظ القيادة ويُديم على الوطن أمنه وصحته.
رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لولي العهد على تبرعه الكريم بالدم وإطلاق الحملة الوطنية.
وأوضح أن المبادرة تمثل قدوة عملية تعكس حرص القيادة على صحة المجتمع، وتعزز الوعي بأهمية التبرع كواجب إنساني. ودعا الأهالي للتفاعل مع الحملة، مؤكدًا دعم الإمارة الكامل لرسالتها.
عبّر الأمير فهد بن سعد بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم عن شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
وأكد أن المبادرة تجسد القدوة الملهمة في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل، مشيرًا إلى دورها في دعم بنوك الدم وتلبية احتياجات المستشفيات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أمير منطقة جازان شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم وتبرعه الكريم.
وأوضح أن المبادرة تسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز قدرات بنوك الدم، ودعا المواطنين والمقيمين للتبرع، مشيرًا إلى أن كل قطرة دم تنقذ حياة إنسان.
أعرب الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله نائب أمير منطقة جازان عن شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
وأكد أن المبادرة تعكس حرص القيادة على صحة المجتمع، وتسهم في تحسين الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطارئة، داعيًا الله أن يحفظ البلاد وقيادتها.
رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره لولي العهد على تبرعه بالدم وإطلاق الحملة الوطنية.
وأكد أن المبادرة تدعم بنوك الدم وتوفر إمدادات آمنة للمستشفيات، داعيًا المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة في الحملة.
أعرب الأمير متعب بن مشعل بن بدر نائب أمير منطقة الجوف عن امتنانه لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية وتبرعه الكريم.
وأوضح أن المبادرة تدعم القطاع الصحي وتلبي احتياجات المرضى، مشيدًا بدورها في تعزيز ثقافة التكافل.
رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة شكره لولي العهد على تبرعه بالدم وتدشين الحملة الوطنية.
وأكد أن المبادرة تعكس حرص القيادة على صحة المواطنين والمقيمين، وتسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع، داعيًا الأهالي للتفاعل الإيجابي مع الحملة.
عبّر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن امتنانه لولي العهد على تبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية.
وأوضح أن المبادرة تعزز قدرات بنوك الدم وتدعم المستشفيات، داعيًا الأهالي للمشاركة والتبرع لإنقاذ الأرواح.
رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية وتبرعه بالدم.
وأكد أن الحملة تهدف لتعزيز قدرات بنوك الدم وتوفير الاحتياجات الطبية، داعيًا الأهالي للتفاعل والمشاركة، مشيرًا إلى أن كل تبرع يمثل إسهامًا في إنقاذ حياة إنسان.
أعرب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عن شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية.
وأكد أن المبادرة تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتدعم بنوك الدم لتلبية الاحتياجات الطارئة، داعيًا المواطنين للتبرع والمشاركة.
رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية.
وأكد أن المبادرة تجسد ثقافة العطاء والتكافل، داعيًا الأهالي للمشاركة الفاعلة بالتبرع، مشددًا على دعم الإمارة لأهداف الحملة الوطنية.