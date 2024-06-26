"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف

وأوضح "اليوسف" أن المبادرات التي أطلقتها الجمعية في مجال تمكين الأوقاف، توفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يُنشئ وقفًا، في كافة مسارات رحلة الوقف، وقال: لدينا العديد من الخدمات التي نقدّمها في الجمعية؛ منها الاستشارات، والتمكين المالي للأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وحاضنة الأوقاف، وتطوير أعمال نظار الأوقاف، وتمكين الأوقاف الناشئة؛ ومن ذلك برنامج حاضنة الأوقاف التي استفاد منها 7 أوقاف خلال عام 2024م.