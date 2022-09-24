الدعامة الأولى لتأسيسها.. ما إسهام الاقتصاد في توطيد العلاقات السعودية الألمانية؟

يلفت انتباه أي دارس أو مُطّلِع على تاريخ العلاقات السعودية الألمانية، أن الاقتصاد كان الدعامة الأولى، التي تأسست عليها العلاقات بين البلدين، فرغم أن ألمانيا تُعد من أوائل دول العالم، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية، وكان ذلك في 26 أبريل عام 1929م، عندما وقع البلدان معاهدة صداقة بينهما، إلا أن الأنشطة الاقتصادية، كانت قد بدأت بين الدولتين قبل التوقيع على معاهدة الصداقة بنحو ثلاث سنوات، وكان الاقتصاد هو العامل المحفز، الذي دفع بألمانيا إلى الأعراب للسعودية عن استعدادها للاعتراف بها رسمياً، وإقامة علاقات دبلوماسية معها.