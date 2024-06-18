دموعها سبقت كلماتها.. قسيسة أمريكية جاءت للحج لمحاربة الشيطان.. وهذا سرّ ترديدها هذه الكلمة العربية

تقول "دايسون": "والشيء العظيم في مجيئي إلى الحج كان قبل أن أهبط إلى مكة، على متن الطائرة، وقبل أن نسافر إلى جدة بدأ الناس يصلون في انسجام تام، وبدأ قلبي ينفجر إيمانًا، وعندما هبطت فرحت أنا وقلبي بهذه الفرحة الرائعة ووحدة الإسلام.. رأيت الناس يتعانقون والسعوديون يرحبون بنا.. الضيافة في الفندق كانت مذهلة".