"وقاء": خلو المملكة من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "HPAI"

وأكّد أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن من منظور القطاع الخاص وسُبل حلها، وأهمية الدور الذي يقوم به المركز في الحماية والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ونواقلها التي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي من الدواجن، وتطوير صناعة الدواجن في المملكة.