وزير العدل: تطبيق نظام الأحوال الشخصية حقق استقرار الأحكام.. ورفع جودة العمل القضائي

ونوه بأهمية استقرار الأسرة، وفقاً للنظام الذي حرص على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أهمية محافظة الزوجين على حقوق بعضهما، وحسن المعاشرة بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وأن هذه الحقوق من الواجب الحرص عليها حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية بالانفصال؛ داعياً رؤساء المحاكم إلى حث الأطراف على ذلك.