"Cardio Egypt 24".. قسطرة قلبية معقدة في بث مباشر تبرز "تطور المملكة الطبي"

نجح فريق مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في تجمُّع جازان الصحي، في إجراء عملية قسطرة قلبية معقدة لمريض سبعيني يعاني جلطة قلبية وتكلساً في الشرايين، وتمّت العملية بنجاح، بحضور مشرفين وأعضاء من جمعية قسطرة القلب السعودية، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر "Cardio Egypt 2024" الذي أُقيم في القاهرة خلال الفترة من 26 - 29 فبراير 2024م بحضور أكثر من 2000 مشارك.