"Cardio Egypt 24".. قسطرة قلبية معقدة في بث مباشر تبرز "تطور المملكة الطبي"

نجح فريق مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في تجمُّع جازان الصحي، في إجراء عملية قسطرة قلبية معقدة لمريض سبعيني يعاني جلطة قلبية وتكلساً في الشرايين، وتمّت العملية بنجاح، بحضور مشرفين وأعضاء من جمعية قسطرة القلب السعودية، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر "Cardio Egypt 2024" الذي أُقيم في القاهرة خلال الفترة من 26 - 29 فبراير 2024م بحضور أكثر من 2000 مشارك.
وتم نقل العملية عبر البث المباشر؛ ليتمكن الأطباء والمشاركون في المؤتمر من متابعتها والاستفادة من تجربة الفريق الطبي المتميز.
تعد هذه العملية إنجازًا طبيًا مهمًا يعكس التقدم والتطور في مجال القسطرة القلبية في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه العملية ضمن جهود المستشفى لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وتطوير قدرات الفريق الطبي.
يُذكر أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر يعد من أبرز المراكز الطبية في المنطقة، ويقدّم خدمات طبية متخصّصة في مجالات القلب والأوعية الدموية، حيث نفّذ المركز ما يقارب 3000 عملية قسطرة قلبية خلال عام 2023، ويسعى المركز دائماً لتقديم أحدث وأفضل الأساليب والتقنيات الطبية لضمان رعاية ممتازة للمرضى.