"موهبة" تطلق المرحلة الثانية من فعاليات أولمبياد إبداع 2025

وأشاد أمين عام "موهبة" المكلف الدكتور خالد الشريف، بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم، وبفاعلية هذه الشراكة في اكتشاف الموهوبين والمبدعين السعوديين ودعمهم ورعايتهم، وتطوير قدراتهم ومشاريعهم العلمية؛ مؤكدًا أن هذا التجمع السنوي من الخبرات يُسهم في دعم آلاف الطلبة الموهوبين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لإنجاز مشاريعهم البحثية، والإسهام في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.