"الشؤون الإسلامية" تُدشِّن برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الغيني كرمو جاوا راه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، وعدد من السفراء العرب ورجال الأعمال والأعيان.
وأوضح السفير الرشيدي خلال حفل التدشين أن سفارة السعودية في غينيا تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور انعكاس لحرص القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم.. مؤكدًا أن السعودية رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، وهو ما دأب عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
من جانبه، عبَّر وزير الشؤون الدينية في غينيا كوناكري عن سروره بهذه المكرمة، مقدمًا شكره باسم رئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى حكومة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومثمنًا دعم وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجوائز مسابقة القرآن الكريم، التي اختتمت تصفياتها أمس في العاصمة كوناكري.
ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها على مدى أيام الشهر الكريم خمسة أطنان، فضلاً عن هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 90 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف المقاسات، وترجمة معاني القرآن الكريم.
وأُقيمت مائدة الإفطار وتوزيع المصاحف والتمور في جامع الملك فيصل في العاصمة الغينية كوناكري، الذي افتُتح عام 1982م، ويتسع لقرابة 12 ألف مُصلٍّ، وهو محل عناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويعـدُّ من أكبر الجوامع في إفريقيا وجنوب الصحراء الإفريقية.