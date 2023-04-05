"الشؤون الإسلامية" تُدشِّن برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري

وأوضح السفير الرشيدي خلال حفل التدشين أن سفارة السعودية في غينيا تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور انعكاس لحرص القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم.. مؤكدًا أن السعودية رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، وهو ما دأب عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.