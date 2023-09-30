شاهد.. "فلكي" يدشّن تقويمًا يقسم السنة إلى 6 فصول زراعية

وأشار إلى أنه متوارث من جيل إلى جيل من خلال تطبيق آلية مرصد الشمس الفلكي الأثري، الذي يُعد من الآثار العلمية الفلكية، وله قسم خاص للتوقيت الزراعي يهتم بمواقيت الزراعة، ويعد تقويمًا زراعيًّا بشكل سنوي من حيث البداية والنهاية ومواسم الإنتاج ومعرفة مواسم الأمطار الفصلية، وكذلك معرفة مناخ كل فصل زراعي.