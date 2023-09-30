شاهد.. "فلكي" يدشّن تقويمًا يقسم السنة إلى 6 فصول زراعية

دشن خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، اليوم السبت، التقويمَ الزراعي دون الفلكي لعام 1446/1445- 2024/2023م، المكون من ستة فصول زراعية.
وأوضح "الثقفي"، أن في هذا التقويم، الأنواءُ الزراعية ومواقيتها؛ لزيادة الإنتاج المحلي، والحصول على الجودة الزراعية في المملكة، والمساهمة في حث المزارعين والمهتمين بالثروة الزراعية والشجرية ودعمها؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية الخضراء.
وقال لـ"سبق": إن التقويم الزراعي هو تقويم عرفي محلي معروف في الطائف قديمًا، منذ ما يُقَدر بأكثر من ألف عام، وبالتحديد في قرية المجاردة بثقيف التابعة لمحافظة ميسان.
وأشار إلى أنه متوارث من جيل إلى جيل من خلال تطبيق آلية مرصد الشمس الفلكي الأثري، الذي يُعد من الآثار العلمية الفلكية، وله قسم خاص للتوقيت الزراعي يهتم بمواقيت الزراعة، ويعد تقويمًا زراعيًّا بشكل سنوي من حيث البداية والنهاية ومواسم الإنتاج ومعرفة مواسم الأمطار الفصلية، وكذلك معرفة مناخ كل فصل زراعي.
وقال "الثقفي": لقد اهتم المزارعون منذ القدم؛ وخصوصًا أصحاب المزارع الواقعة في مرتفعات جبال السروات، بدءًا من مرتفعات الشمال الغربي، ومرتفعات منطقة المدينة المنورة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي الطائف وميسان، ومرتفعات منطقة الباحة، ومرتفعات منطقة عسير، بتتبع النجوم والأنواء وربطها بمواقيت الزراعة.
واختتم الفلكي "الثقفي" حديثه بشكره وتقديره لكل المزارعين في المملكة؛ لدعمهم أسواق الخضار بالإنتاج المحلي، والذي يُعد أحد روافد الاقتصاد الوطني.