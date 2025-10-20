تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا جديدًا في الباحة

كما وثقت الهيئة عددًا من المواقع العمرانية، منها 1030 موقعًا في مدينة الباحة، و430 ببلجرشي، و312 بالمندق، و143 في بني حسن، و367 بالقرى، و135 بالمخواة، و140 بقلوة، و47 بالحجرة، و30 في غامد الزناد بالقطاع التهامي.