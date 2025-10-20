تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا جديدًا في الباحة

في خطوة لافتة، سجّلت هيئة التراث 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا جديدًا في منطقة الباحة ضمن السجل الوطني للآثار، ليرتفع عدد المواقع المسجلة بالمنطقة إلى 313 موقعًا.
ويأتي هذا التسجيل ضمن جهود الهيئة لحفظ المواقع التراثية وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى أرشفتها ورقمنتها ضمن سجل رقمي حديث يعكس ثراء التراث الحضاري للمملكة.
وشملت المواقع المسجلة مختلف محافظات ومراكز وقرى وهجر الباحة، حيث سجلت الهيئة في مدينة الباحة 22 موقعًا، وبلجرشي 24، والمندق 21، وبني حسن 6، والقرى 19، والعقيق 198، والمخواة 247، وقلوة 7، والحجرة موقعًا واحدًا.
كما وثقت الهيئة عددًا من المواقع العمرانية، منها 1030 موقعًا في مدينة الباحة، و430 ببلجرشي، و312 بالمندق، و143 في بني حسن، و367 بالقرى، و135 بالمخواة، و140 بقلوة، و47 بالحجرة، و30 في غامد الزناد بالقطاع التهامي.
وأوضح مدير فرع هيئة التراث بالباحة، عبدالرحمن بن سعد الغامدي، أن التسجيل يهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير خطط لإدارة وصون وحماية هذه المواقع، ضمن رؤية شاملة تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث والثقافة.
ووفقًا لإحصائيات الهيئة، تضم الباحة 313 موقعًا أثريًا و2634 موقعًا تراثيًا عمرانيًا، وتزخر بالقرى والمباني القديمة التي شُيّدت بين التضاريس باستخدام المواد الطبيعية، مثل الأحجار والأشجار والرمال، في نمط معماري يعكس الهوية الوطنية، ويجذب السياح من داخل المملكة وخارجها.