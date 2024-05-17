"السند": توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في المباريات دليلٌ على تعظيم شأن الصلاة

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن تعظيم شأن الصلاة من أعظم صفات المؤمنين، ومن أهم خصائص الدولة المسلمة، قال الله تعالى ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: ٤١].