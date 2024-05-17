"السند": توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في المباريات دليلٌ على تعظيم شأن الصلاة

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن تعظيم شأن الصلاة من أعظم صفات المؤمنين، ومن أهم خصائص الدولة المسلمة، قال الله تعالى ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: ٤١].
وقال "السند": وما التوجيه الكريم المبارك من الأمير المبارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدول مباريات كرة القدم، وأن أي تجاوزٍ في هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً؛ إلا دليلٌ على حرص ولاة أمرنا على هذا الأصل العظيم.
وذكر أن ذلك من أعظم الخصائص والمزايا والمحاسن العظام لهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية تعظيم شعائر الله، والاهتمام بذلك والعناية به.
ودعا "السند"، المولى -جلَّ وعلا- أن يبارك في عُمر وعمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما عنا وعن المسلمين كل خير.