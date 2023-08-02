تعرّف على أول تطبيق في المملكة لخدمات المعدات الثقيلة.. العضلي: "سهيل" آمن وسهل الاستخدام

يُعَد "سهيل" أول تطبيق في المملكة يقوم بتوفير المعدات الثقيلة للعملاء؛ حيث يوفر خدمات منها نقل المعدات الثقيلة للمواقع التي يرغب العميل في توصيلها إليه، وخدمة طلب معدة ثقيلة للعمل لدى العميل إذا كان لديه مشروع بناء، ونقل السيارات أو غيرها، كذلك خدمة توفير الشاحنات لنقل العفش، وخدمات أخرى متوفرة من خلال التطبيق.