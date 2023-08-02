تعرّف على أول تطبيق في المملكة لخدمات المعدات الثقيلة.. العضلي: "سهيل" آمن وسهل الاستخدام

يُعَد "سهيل" أول تطبيق في المملكة يقوم بتوفير المعدات الثقيلة للعملاء؛ حيث يوفر خدمات منها نقل المعدات الثقيلة للمواقع التي يرغب العميل في توصيلها إليه، وخدمة طلب معدة ثقيلة للعمل لدى العميل إذا كان لديه مشروع بناء، ونقل السيارات أو غيرها، كذلك خدمة توفير الشاحنات لنقل العفش، وخدمات أخرى متوفرة من خلال التطبيق.
وأوضح مؤسس التطبيق فايز بن حسن بن ملفي العضلي، أن التطبيق آمن وسهل الاستخدام، ويمكنك الحصول على الخدمة بخطوات يسيرة ومن خلال الاتفاق مع الكابتن، ويقدم التطبيق خدماته حاليًا مجانًا للعملاء دون الحصول على عمولة، ويمكن للعميل متابعة الخدمة المطلوبة من خلال الخريطة حتى وصولها إليه.
ولفت "العضلي" إلى أن التطبيق يتيح للعميل طلب الخدمات على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع والإجازات والعطل الرسمية، بالإضافة إلى أنه يوفر دخلًا إضافيًّا لأصحاب المعدات الذين يقومون بالتسجيل في التطبيق لتقديم الخدمة للعملاء.
وأكد أنه تم تصميم التطبيق لخدمة العملاء مواكبةً لرؤية 2030، وأن كل العاملين على التطبيق سعوديون.