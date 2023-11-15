"الدعيلج" يزور أجنحة هيئة الطيران المدني ومنظومتها في معرض "دبي ٢٠٢٣"

زار أمس الأربعاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، جناح هيئة الطيران المدني، وأجنحة منظومتها، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية المشاركة في معرض دبي للطيران 2023 بدورته الـ18 خلال الفترة من 13 - 17 نوفمبر الجاري.
وفي التفاصيل، تجوَّل "الدعيلج" في جناح الهيئة، وأجنحة المنظومة، التي تُعرِّف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي، وما تُقدِّمه من ابتكارات وحلول في صناعة الطيران، منها التنقل الجوي، والفضاء، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة.. إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية، والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا من أكثر من 250 وجهة في العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول ٢٠٣٠.
والتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عددًا من الوفود الرسمية والشركات الرائدة، منهم كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي الأستاذ محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ورئيس شركة «إيرباص» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط السيد ميكائيل هواري.. وجرى خلالها استعراض العديد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني.
وشهد جناح الهيئة العامة للطيران المدني زيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركة في المعرض، وكذلك المهتمون والمستثمرون المتخصصون بعالم وصناعة الطيران في العالم؛ إذ زار الجناح كل من نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبدالله العنقري، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة في الطيران المدني، وكبريات الناقلات الجوية العالمية والشركات المشغلة للمطارات، واطلعوا على ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول رقمية مبتكرة في القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.