"الدعيلج" يزور أجنحة هيئة الطيران المدني ومنظومتها في معرض "دبي ٢٠٢٣"

وفي التفاصيل، تجوَّل "الدعيلج" في جناح الهيئة، وأجنحة المنظومة، التي تُعرِّف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي، وما تُقدِّمه من ابتكارات وحلول في صناعة الطيران، منها التنقل الجوي، والفضاء، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة.. إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية، والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا من أكثر من 250 وجهة في العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول ٢٠٣٠.