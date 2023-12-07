أمانة جدة تشارك في خطة فرضية نفّذها "المدني" تتعلق بهطول الأمطار وجريان السيول

وتَضمنت التجربة تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة، لهطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في الأنفاق والحوادث الناتجة عن الحالة، واستندت الإجراءات المتخذة إلى مبدأ الوقاية والسلامة.