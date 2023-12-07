أمانة جدة تشارك في خطة فرضية نفّذها "المدني" تتعلق بهطول الأمطار وجريان السيول

شاركت أمانة محافظة جدة في تنفيذ فرضية "هطول أمطار غزيرة وجريان سيول" نظمها الدفاع المدني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وتَضمنت التجربة تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة، لهطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في الأنفاق والحوادث الناتجة عن الحالة، واستندت الإجراءات المتخذة إلى مبدأ الوقاية والسلامة.
وشهدت مشاركة الأمانة تنفيذ عدة سيناريوهات تضمنت ارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار واحتجاز أشخاص بالمنازل والمركبات وحالات الغرق والانهيار الجزئي للمباني، وانقطاع التيار الكهربائي.
وتمت تجربة تأمين غرفة العمليات المتنقلة بالمواقع وطلب الدعم والإسناد والتنسيق ما بين الجهات المشاركة وأعمال البحث والإنقاذ، باستخدام قوارب الإنقاذ والفِرَق المخصصة للإنقاذ، ونقل المحتجزين بالباصات ونقل المصابين لمنطقة الفرز الطبي.
وأوضحت الأمانة أن الفرضية نفّذت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق بلديات: المطار- أبرق الرغامة- حي الجامعة- الجنوب- أم السلم- البلد- المليساء بمشاركة الإدارات المعنية كافة.
وتم تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فِرَق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ(310) مشاركين ميدانيًّا و(132) من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات.
وباشرت الفرضية تجربة إغلاق نفق تقاطع فلسطين مع طريق السبعين نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتحويل الحركة المرورية بما في ذلك التنسيق المباشر مع وزارة الحج والعمرة بشأن تفويج معتمرين من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة عبر طريق الحرمين السريع.