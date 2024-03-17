هيئة تطوير محمية الإمام تركي تدشن بدء أعمال التشييد والبناء في مركز إكثار الحبارى

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان: "إن إنشاء المركز يهدف إلى إكثار طائر الحبارى، أحد الطيور النادرة المهددة بالانقراض التي توليها المحمية اهتمامًا كبيرًا ضمن مهامها الأساسية في حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على توازن البيئة الطبيعية ودعم البحوث والدراسات العلمية وتفعيل دور المجتمع المحلي في جهود حماية البيئة وتحقيق الاستدامة".