50 مليوناً لغزة في دقائق.. "البصيلي": المواطنون دائماً يلبّون دعوة القيادة للتبرع

وتابع، في مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية"، أن إجمالي التبرعات في الدقائق الأولى للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وبكرم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وصلت إلى 50 مليونًا، وسنرى إن شاء الله دعمًا مجتمعيًا كبيرًا من الشعب والأمراء ورجال الأعمال والتجار وأهل الخير.