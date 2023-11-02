50 مليوناً لغزة في دقائق.. "البصيلي": المواطنون دائماً يلبّون دعوة القيادة للتبرع

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ جبريل البصيلي أن المواطنين دائمًا يستجيبون لدعوة القيادة في كل حملة تبرّع.
وأضاف "البصيلي": ما أن تمر ساعات من إطلاق الحملة التي تدعو إليها القيادة حتى تصل مبالغ التبرعات بالملايين، وهو ما يحدث في كل مرة تدعو القيادة شعبها لذلك.
وتابع، في مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية"، أن إجمالي التبرعات في الدقائق الأولى للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وبكرم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وصلت إلى 50 مليونًا، وسنرى إن شاء الله دعمًا مجتمعيًا كبيرًا من الشعب والأمراء ورجال الأعمال والتجار وأهل الخير.